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Зеленский призвал ЕС поднять для России цену агрессии против Украины

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 17:19
Зеленский призвал ЕС поднять для России цену агрессии против Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой призвал поднять для России цену развязанной Москвой войны. Глава государства добавил, что для этого необходимо усилить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Продолжил диалог с президентом Литвы Гитанасом Науседой", - написал Зеленский.

Он добавил, что в ходе беседы сообщил своему литовскому коллеге о ситуации на фронте и героической обороне Мариуполя. Глава государства также поблагодарил Науседу за поддержку Украины.

"Ожидаем ее (поддержки - ред.) увеличения в ЕС. Нужно максимально поднять цену агрессии для России, усилить санкции", - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее в ЕС заявили о подготовке нового пакета санкций против России. Ожидается, что ограничения ударят по российскому энергетическому и банковскому сектору.

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