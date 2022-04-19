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США і Євросоюз посилять санкції проти Росії. Зачеплять енергоресурси, - МЗС Франції

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Париж, Вівторок 19 квітня 2022 22:49
США і Євросоюз посилять санкції проти Росії. Зачеплять енергоресурси, - МЗС Франції Фото: санкції проти Росії посилять США і Євросоюз (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США і Євросоюз посилять санкції проти Росії найближчими днями. Нові обмеження торкнуться російських енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря при Міністерстві закордонних справ Франції Клемана Бона.

"Прийнято рішення, що санкції (проти Росії - ред.) будуть посилені найближчими днями. Обмеження торкнуться енергоресурсів, зокрема нафти", - сказав Бон в ефірі телеканалу TF1.

За його словами, рішення прийнято за підсумками обговорень, що пройшли сьогодні, 19 лютого. Він додав, що санкції щодо російської нафти необхідні, оскільки ембарго дозволить припинити фінансування розв'язаної Росією війни в Україні.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не потребує російського газу.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів підняти для Росії ціну, розв'язаної війни.

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