США и Евросоюз договорились усилить сотрудничество по реформированию ВОЗ

США и Евросоюз намерены усилить сотрудничество по реформированию Всемирной организации здравоохранения. Стороны отмечают необходимость устойчивого финансирования и совершенствования внутренней деятельности организации.

Об этом говорится в совместной заявлении США и ЕС по результатам саммита 15 июня.

Мы решили усилить сотрудничество по реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе способствовать устойчивому финансированию и совершенствованию ее внутренней деятельности", - говорится в заявлении.

США и ЕС поприветствовали "Римскую декларацию", утвержденную на саммите G20 по вопросам здравоохранения.

Отмечается, что для готовности организации отвечать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения нужно разработать международное соглашение или другой документ о пандемии. Этот вопрос планируют вынести на заседание Всемирной ассамблеи здравоохранения в ноябре 2021 года.

В заявлении также звучит призыв содействовать торговле необходимыми медицинскими товарами для борьбы с пандемией. Кроме этого стороны не обошли вопрос о происхождении коронавируса.

"Мы призываем к прогрессу, прозрачной, обоснованной фактическими данными второй фазе исследования экспертами ВОЗ происхождения COVID-19", - говорится в заявлении.