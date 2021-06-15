США і Євросоюз домовились посилити співпрацю щодо реформування ВООЗ

США та Євросоюз мають намір посилити співпрацю щодо реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сторони наголошують на необхідності сталого фінансування та вдосконалення внутрішньої діяльності організації.

Про це йдеться в спільній заяві США і ЄС за результатами саміту 15 червня.

"Ми вирішили посилити співпрацю щодо реформування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у тому числі сприяти сталому фінансуванню та вдосконаленню її внутрішньої діяльності", - йдеться у заяві.

США і ЄС привітали "Римську декларацію", затверджену на саміті G20 щодо питань охорони здоров'я. Передбачається створення Робочої групи з питань реформування ВООЗ.

Зазначається, що задля готовності організації відповідати на надзвичайні ситуації у галузі охорони здоров’я треба розробити міжнародну угоду або інший документ про пандемію. Це питання планують винести на засідання Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в листопаді 2021 року.

У заяві також лунає заклик сприяти торгівлі необхідними медичними товарами для боротьби з пандемією. Окрім цього сторони не оминули питання щодо походження коронавірусу.

"Ми закликаємо до прогресу, прозорої, обґрунтованої фактичними даними другої фази дослідження експертами ВООЗ походження COVID-19", - йдеться в заяві.