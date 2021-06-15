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США і Євросоюз домовились посилити співпрацю щодо реформування ВООЗ

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Вівторок 15 червня 2021 19:19
США і Євросоюз домовились посилити співпрацю щодо реформування ВООЗ Фото: США і ЄС домовились посилити співпрацю щодо реформування ВООЗ (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

США та Євросоюз мають намір посилити співпрацю щодо реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сторони наголошують на необхідності сталого фінансування та вдосконалення внутрішньої діяльності організації.

Про це йдеться в спільній заяві США і ЄС за результатами саміту 15 червня.

"Ми вирішили посилити співпрацю щодо реформування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у тому числі сприяти сталому фінансуванню та вдосконаленню її внутрішньої діяльності", - йдеться у заяві.

США і ЄС привітали "Римську декларацію", затверджену на саміті G20 щодо питань охорони здоров'я. Передбачається створення Робочої групи з питань реформування ВООЗ.

Зазначається, що задля готовності організації відповідати на надзвичайні ситуації у галузі охорони здоров’я треба розробити міжнародну угоду або інший документ про пандемію. Це питання планують винести на засідання Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в листопаді 2021 року.

У заяві також лунає заклик сприяти торгівлі необхідними медичними товарами для боротьби з пандемією. Окрім цього сторони не оминули питання щодо походження коронавірусу.

"Ми закликаємо до прогресу, прозорої, обґрунтованої фактичними даними другої фази дослідження експертами ВООЗ походження COVID-19", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 15 червня Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що COVID-19 рухається швидше, аніж розподіляються вакцини у світі.Там вважають, що просто обіцянки країн G7 надати мільярд доз вакцин біднішим країнам недостатньо.

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