США, Евросоюз и Британия не признали выборы в Венесуэле

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Евросоюз не признали парламентские выборы в Венесуэле. Они выразили поддержку лидеру местной оппозиции Хуану Гуайдо.

Об этом говорится в заявлениях первых лиц.

Партийный блок во главе с бывшим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на выборах 6 декабря получил почти 68% голосов, кандидаты от оппозиции - всего 18%. Активность избирателей составила всего лишь 31% после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал к бойкоту голосования.

Госсекретарь США Майкл Помпео написал в своем аккаунте в Twitter о том, что прошедшие выборы являются "надувательством".

"В Венесуэле уже совершено избирательное мошенничество. Результаты, объявленные нелегитимным режимом Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа. То, что сегодня происходит, это мошенничество и надувательство, а не выборы", - написал Помпео.

В заявлении главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля отмечено, что Венесуэле нужно принять политическое решение для выхода из кризиса, объединиться в интересах народа, провести заслуживающие доверия президентские и парламентские выборы. Евросоюз готов поддержать такой процесс и работать со всеми его участниками.

"Это неуважение к политическому плюрализму, дисквалификация и судебное преследование лидеров оппозиции не позволяют ЕС признать этот избирательный процесс заслуживающим доверия, инклюзивным или прозрачным, а его результаты отражают волю венесуэльского народа", - сказано в сообщении по поводу легитимности результатов выборов.

Заявление по поводу состоявшихся в Венесуэле парламентских выборов опубликовано на сайте британского МИД.

"Соединенное Королевство не признает результатов незаконных выборов в Национальное собрание Венесуэлы, состоявшихся 6 декабря 2020 года", - говорится в заявлении.

Также отмечено, что парламентские выборы в Венесуэле "не были ни свободными, ни справедливыми", "не отвечали международно признанным условиям, как того требует Международная контактная группа по Венесуэле, включая Великобританию, Организацию американских государств, Европейский союз и другие".

Великобритания признает Национальное собрание, избранное демократическим путем в 2015 году, и признает Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы.

Напомним, бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро снова заявил о готовности уйти в отставку в случае победы оппозиции на парламентских выборах.

РБК-Украина писало, что политический кризис в Венесуэле начался после президентских выборов 2018 года, в которых победителем объявили Николаса Мадуро. Он возглавлял страну с 2013 года, однако в 2019 году Национальное собрание Венесуэлы за нарушения во время выборов признало Мадуро нелегитимным. Также в январе прошлого года парламент Венесуэлы устранил Мадуро от должности, назначив и.о. президента Хуана Гуайдо.