США и Европа прорабатывают безопасные маршруты для экспорта зерна из Украины

США и их европейские партнеры вместе прорабатывают маршруты экспорта пшеницы и кукурузы с Украины. В целях их дальнейших безопасных поставок на мировые рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным источников телеканала, власти Соединенных Штатов и стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, в том числе перевозки по железной дороге, морю и воздуху.

Как указали источники, разработка этих сценариев осуществляется без оглядки на угрозы России.

Сообщается, что этот вопрос будет одним из главных на повестке запланированных на 18 и 19 мая министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как заявил один из источников канала, до заключения какой-либо сделки пока еще далеко.

"Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий", - сказал он.