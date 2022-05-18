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США і Європа опрацьовують безпечні маршрути для експорту зерна з України

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Вашингтон, Середа 18 травня 2022 02:13
США і Європа опрацьовують безпечні маршрути для експорту зерна з України Фото: США і Європа опрацьовують безпечні маршрути для експорту зерна з України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США та їхні європейські партнери разом опрацьовують маршрути експорту пшениці та кукурудзи з України. З метою їхнього подальшого безпечного постачання на світові ринки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними джерел телеканалу, влада Сполучених Штатів і країн Європи розглядає для цих цілей широкий спектр варіантів, у тому числі перевезення залізницею, морем і по повітрю.

Як вказали джерела, розробка цих сценаріїв здійснюється не озираючись на загрози Росії.

Повідомляється, що це питання буде одним з головних на порядку запланованих на 18 і 19 травня міністерських дискусій в Нью-Йорку за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Як заявило одне з джерел каналу, до укладення будь-якої угоди поки ще далеко.

"Існує безліч факторів, безліч речей, які можуть вплинути на хід даних дискусій", - сказав він.

Нагадаємо, окупанти, крім крадіжки 500 тисяч зернових на тимчасово окупованих територіях України, незаконно вивезли також десятки тисяч тонн соняшникової олії та сотні кілограмів овочів.

Ми також писали про те, що генсек ООН запропонував послабити санкції проти Росії в обмін на експорт зерна з України.

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