США та Європа можуть посилити санкції проти РФ через захоплення українських моряків, - Волкер

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер вважає посилення існуючих та запровадження нових санкцій гідною ідеєю

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що США та Європа можуть посилити санкції проти РФ через захоплення українських моряків та кораблів поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Волкер розповів, що європейські союзники США говорили про нові санкції чи посилення існуючих, що, на його думку, є гідною ідеєю і вони мають намір її розглянути. Також він висловив думку, що "у якості жесту доброї волі перед святами" РФ повинна звільнити українських моряків.

"Їх безпідставно атакували у відкритих водах, заарештували. Вони мають вдатися до деескалації ситуації та повернути їх", - заявив Волкер.

Також він наголосив, що збереження уваги до долі захоплених українських моряків має посприяти їх звільненню.

Нагадаємо, Держдеп закликав владу РФ звільнити українських моряків й погрожує наслідками. Високопоставлений чиновник Держдепартаменту заявив, що РФ повинна відпустити українських моряків і повернути кораблі, інакше їх чекають "наслідки і біль".