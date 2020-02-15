США эвакуируют своих граждан из круизного лайнера в Японии

Правительство США готовится к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Dimond Princess, закрытого на карантин в Японии из-за коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

На борту судна находится около 380 граждан США, которых вывезут из Японии на двух самолетах, подготовленных Госдепартаментом. Американцы должны прибыть в США уже в воскресенье, 16 февраля.



Американские медики оценят состояние своих граждан. На авиарейсы не допустят тех, у кого наблюдаются кашель, повышенная температура и другие симптомы инфекции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что карантин на круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого также находятся украинцы, планируется завершить 19 февраля.

Diamond Princess поставили на карантин в начале февраля после того, как у сошедшего на берег пассажира был выявлен коронавирус. После этого количество заболевших начало расти. На борту корабля находится более 3,7 тыс. человек. Общее количество зараженных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и членов экипажа с корабля, в настоящее время составляет 247.

Напомним, 10 февраля подтвердили информация о втором зараженном украинце на круизном лайнере. Оба зараженных уже покинули корабль и переведены в японскую больницу. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.