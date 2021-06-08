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США вывели более половины своих войск из Афганистана

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Вторник 08 июня 2021 17:23
США вывели более половины своих войск из Афганистана Фото: США вывели более половины своих войск из Афганистана (facebook.com/DeptofDefense)
Автор: РБК-Украина

Вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана завершен на более чем 50%. При этом почти 13 тысяч единиц военного имущества было передано управлению тылового обеспечения Министерства обороны США для уничтожения.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"США также официально передали в распоряжение Министерства обороны Афганистана шесть баз. По оценкам CENTCOM, процесс вывода завершен более чем на 50%", - говорится в сообщении.

Кроме того, с момента принятия решения о выводе войск из Афганистана для вывоза грузов было осуществлено более 50 авиарейсов.

Напомним, союзники США в Европе просили отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.

Ранее сообщалось о риске вывода войск НАТО из Афганистана. Есть вероятность, что страна станет убежищем для террористов.

Добавим, что солдаты Афганистана готовятся к атакам талибов. Талибы окружают позиции полиции и армии и вторгаются на территорию, подконтрольные правительству.

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