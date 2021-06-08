Фото: США вывели более половины своих войск из Афганистана (facebook.com/DeptofDefense)

Вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана завершен на более чем 50%. При этом почти 13 тысяч единиц военного имущества было передано управлению тылового обеспечения Министерства обороны США для уничтожения.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"США также официально передали в распоряжение Министерства обороны Афганистана шесть баз. По оценкам CENTCOM, процесс вывода завершен более чем на 50%", - говорится в сообщении. Кроме того, с момента принятия решения о выводе войск из Афганистана для вывоза грузов было осуществлено более 50 авиарейсов.