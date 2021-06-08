США вывели более половины своих войск из Афганистана
Вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана завершен на более чем 50%. При этом почти 13 тысяч единиц военного имущества было передано управлению тылового обеспечения Министерства обороны США для уничтожения.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
"США также официально передали в распоряжение Министерства обороны Афганистана шесть баз. По оценкам CENTCOM, процесс вывода завершен более чем на 50%", - говорится в сообщении.
Кроме того, с момента принятия решения о выводе войск из Афганистана для вывоза грузов было осуществлено более 50 авиарейсов.
Напомним, союзники США в Европе просили отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.
Ранее сообщалось о риске вывода войск НАТО из Афганистана. Есть вероятность, что страна станет убежищем для террористов.
Добавим, что солдаты Афганистана готовятся к атакам талибов. Талибы окружают позиции полиции и армии и вторгаются на территорию, подконтрольные правительству.