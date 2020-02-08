США эвакуировали из Китая более 800 американцев

Соединенные Штаты Америки эвакуировали из охваченного коронавирусом китайского города Ухань более 800 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

Как сообщается, американских граждан, их ближайших родственников и тех, у кого есть разрешение на проживание в США, самолетами эвакуировали из китайского Уханя.

Отмечается, что все эвакуированные должны пройти специальную проверку на выявление заражения коронавирусом, которую проведут специалисты из федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон выделит военные объекты вблизи 11 крупных американских аэропортов для создания карантинной зоны для инфицированных новым видом коронавируса. Каждый из объектов будет вмещать до 20 человек.

Также РБК-Украина писало, что США планируют эвакуировать из китайского Уханя более 300 американцев. Ожидалось, что 5 февраля два чартерных рейса с эвакуированными прибудут на две военные базы в Калифорнии.

Кроме того, 4 февраля, в Украину прибыл последний рейс из китайского города Санья. Среди эвакуированных из Китая украинцев не были выявлены признаки острой респираторной вирусной инфекции.

Добавим, по состоянию на 8 февраля количество умерших от коронавируса в Китае выросло до 722 человек. При этом подтверждены 34 546 случаев заражения новым видом коронавируса.