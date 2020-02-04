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У пассажиров последнего рейса из Китая нет признаков ОРВИ, - Минздрав

Новости » Общество     04.02.2020 - 14:27
У пассажиров последнего рейса из Китая нет признаков ОРВИ, - Минздрав
Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

Сегодня прибывает последний прямой рейс из Китая в Украину  

У пассажиров последнего из-за коронавируса в Китае планового рейса из Саньи нет признаков острой респираторной вирусной инфекции. Об этом на брифинге рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодня из Саньи в Киев прибывает последний плановый рейс перед прекращением прямого авиасообщения с Китаем.

"Есть информация о том, что ни у одного из пассажиров нет каких-либо признаков острой респираторной вирусной инфекции. По предварительным сообщениям экипажа борта, все протекает нормально", - отметил Кузин.

Напомним, по состоянию на 4 февраля в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. До этого обратились два пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. По результатам медицинского осмотра и консультаций подозрение на коронавирус было отклонено.

Ранее также сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии.

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