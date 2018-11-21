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У США ще один штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

Новини » Політика    21.11.2018 - 08:49
У США ще один штат визнав Голодомор геноцидом українського народу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коннектикут увійшов до числа штатів, які визнали Голодомор геноцидом

Штат Коннектикут (США) визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост посольства України в США в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні штат Коннектикут визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідна прокламація була підписана губернатором штату Деніелом Меллоєм. Зазначимо, Коннектикут став 21 штатом США, який прийняв таке рішення.

У США ще один штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

Нагадаємо, 19 листопада Північна Кароліна визнала Голодомор геноцидом українського народу. Губернатор штату Рой Купер зазначив, що голод в Україні був штучним, і вжив термін "геноцид".

"Голодомор був навмисно спланований радянським режимом, щоб покарати вільнодумних українців за їх опір економічному, політичному і соціальному гнобленню", - йдеться в документі.

Раніше спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що засідання парламенту, присвячене 85 річниці Голодомору, відбудеться 23 листопада. Зазначимо, 16 листопада в угорському Сегеді відкрили пам'ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років.

 

Голодомор визнають геноцидом українського народу 80% громадян
Новини України Сполучені Штати АмерикигеноцидГолодомор
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