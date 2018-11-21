У США ще один штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коннектикут увійшов до числа штатів, які визнали Голодомор геноцидом

Штат Коннектикут (США) визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост посольства України в США в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні штат Коннектикут визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідна прокламація була підписана губернатором штату Деніелом Меллоєм. Зазначимо, Коннектикут став 21 штатом США, який прийняв таке рішення.

Нагадаємо, 19 листопада Північна Кароліна визнала Голодомор геноцидом українського народу. Губернатор штату Рой Купер зазначив, що голод в Україні був штучним, і вжив термін "геноцид".

"Голодомор був навмисно спланований радянським режимом, щоб покарати вільнодумних українців за їх опір економічному, політичному і соціальному гнобленню", - йдеться в документі.

Раніше спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що засідання парламенту, присвячене 85 річниці Голодомору, відбудеться 23 листопада. Зазначимо, 16 листопада в угорському Сегеді відкрили пам'ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років.