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США еще до начала войны в Украине готовились к затяжному конфликту, - WP

Фото: США еще до начала войну в Украине готовились к затяжному конфликту (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В администрации президента США Джо Байдена еще до начала войны на территории Украины готовились к затяжному конфликту. Надеются, что поставки оружия и санкции заставят Россию согласиться на дипломатическое решение войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Даже если война не дойдет до решения дипломатическим путем, в администрации Байдена надеются помешать России захватить территорию Украины, поскольку это может поощрить Кремль к войне против наших соседей или даже стран-членов НАТО.

"Для нас ориентиром является то, что следствие способности России достичь своих максималистских устремлений будет крайне неблагоприятным для США, очень плохим для наших партнеров и союзников, и не менее плохим для всего мира", - отметил представитель Госдепа.

В то же время источники издания и аналитики считают, что война в Украине может перерасти в конфликт низкой интенсивности или же повторить сценарий Корейской войны 1950-53 годов, которая не имеет формального конца.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Офисе президента считают, что война будет продолжаться как минимум к осени-зиме этого года.

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