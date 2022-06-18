США ще до початку війни в Україні готувалися до затяжного конфлікту, - WP

Навіть якщо війна не дійде до розв’язання дипломатичним шляхом, в адміністрації Байдена сподіваються завадити Росії захопити територію України, оскільки це може заохотити Кремль до війни проти наших сусідів або ж навіть країн-членів НАТО.

"Для нас орієнтиром є те, що наслідок здатності Росії досягти своїх максималістських прагнень буде вкрай несприятливим для США, дуже поганим для наших партнерів і союзників, і не менш поганим для всього світу", - відзначив представник Держдепу.

Водночас джерела видання й аналітики вважають, що війна в Україні може перерости в конфлікт низької інтенсивності або ж повторити сценарій Корейської війни 1950-53 років, яка не має формального кінця.