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США ще до початку війни в Україні готувалися до затяжного конфлікту, - WP

Фото: США ще до початку війну в Україні готувалися до затяжного конфлікту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В адміністрації президента США Джо Байдена ще до початку війни на території України готувалися до затяжного конфлікту. Сподіваються, що поставки зброї й санкції змусять Росію погодитись на дипломатичне вирішення війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Навіть якщо війна не дійде до розв’язання дипломатичним шляхом, в адміністрації Байдена сподіваються завадити Росії захопити територію України, оскільки це може заохотити Кремль до війни проти наших сусідів або ж навіть країн-членів НАТО.

"Для нас орієнтиром є те, що наслідок здатності Росії досягти своїх максималістських прагнень буде вкрай несприятливим для США, дуже поганим для наших партнерів і союзників, і не менш поганим для всього світу", - відзначив представник Держдепу.

Водночас джерела видання й аналітики вважають, що війна в Україні може перерости в конфлікт низької інтенсивності або ж повторити сценарій Корейської війни 1950-53 років, яка не має формального кінця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Офісі президента вважають, що війна продовжуватиметься як мінімум до осені-зими цього року.

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