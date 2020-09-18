США и еще 28 стран осудили отключение интернета в Беларуси, среди них Украина

Фото: акция протеста в Минске (tut.by)

США и еще 28 стран обеспокоены отключениями интернета в Беларуси, которые инициирует правительство станы на фоне массовых протестов после выборов президента. Страны осудили такие действия белорусских властей.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованом на сайте Госдепа США.

Отмечается, что блокировка интернета ограничивает право на мирные собрания и свободу выражения мнения.

"В сочетании с ограничительными мерами и запугиванием, применяемыми в отношении кандидатов от оппозиции, а также массовыми арестами и задержаниями членов белорусского гражданского общества и журналистов, действия по ограничению доступа к Интернету... еще больше разрушают гражданское пространство», - говорится в заявлении.

Страны, которые подписали заявление, выступили за проведение независимого расследования всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте выборов, а виновных пообещали привлечь к ответственности.

"Мы продолжим поддерживать народ Беларуси, голос которого слышен, несмотря на эти репрессивные меры", - отмечается в заявлении.

Обращение подписали представители властей США, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Украины.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ направит в Беларусь группу экспертов для изучения ситуации с правами человека.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что у Запада осталось немного приемов, прежде чем развязать войну.