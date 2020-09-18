ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США и еще 28 стран осудили отключение интернета в Беларуси, среди них Украина

Минск, Пятница 18 сентября 2020 02:33
США и еще 28 стран осудили отключение интернета в Беларуси, среди них Украина
Фото: акция протеста в Минске (tut.by)
Автор: Инна Собора

США и еще 28 стран обеспокоены отключениями интернета в Беларуси, которые инициирует правительство станы на фоне массовых протестов после выборов президента. Страны осудили такие действия белорусских властей.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованом на сайте Госдепа США.

Отмечается, что блокировка интернета ограничивает право на мирные собрания и свободу выражения мнения.

"В сочетании с ограничительными мерами и запугиванием, применяемыми в отношении кандидатов от оппозиции, а также массовыми арестами и задержаниями членов белорусского гражданского общества и журналистов, действия по ограничению доступа к Интернету... еще больше разрушают гражданское пространство», - говорится в заявлении.

Страны, которые подписали заявление, выступили за проведение независимого расследования всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте выборов, а виновных пообещали привлечь к ответственности.

"Мы продолжим поддерживать народ Беларуси, голос которого слышен, несмотря на эти репрессивные меры", - отмечается в заявлении.

Обращение подписали представители властей США, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Украины.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ направит в Беларусь группу экспертов для изучения ситуации с правами человека.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что у Запада осталось немного приемов, прежде чем развязать войну.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика интернетБеларусь
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь