UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и еще 12 стран подписали заявление о необходимости модернизации ПВО Украины

Фото: 13 стран хотят модернизировать ПВО Украины (Командование Воздушных сил Украины)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня 13 стран мира подписали совместное заявление о необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины. Заявление, в частности, подписали США, страны Балтии и Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

"Сегодня Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США подписали совместное заявление "О безотлагательной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Искренне благодарен за поддержку Украины в это трудное время", - написал он на странице в Twitter.

Напомним, ранее появилась информация, что США ведут переговоры с Турцией о предоставлении Украине систем С-400 в обмен на снятие санкций с Анкары.

Кроме того, в Словакии начали разворачивать американские системы ПВО Patriot, это была условие передачи Украине систем С-300.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПВОУкраинаВойна России против Украины