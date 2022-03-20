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Системы ПВО Patriot начали развертывать в Словакии

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Словакия, Воскресенье 20 марта 2022 13:33
Системы ПВО Patriot начали развертывать в Словакии Фото: системы ПВО Patriot начали развертывать в Словакии (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Первые многонациональные подразделения НАТО с системами ПВО Patriot переброшены в Словакию. Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что переброска продолжится в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Startribune.

Германия и Нидерланды договорились отправить свои войска, вооруженные ПВО Patriot, в Словакию. Войска входят в число 2100 солдат из нескольких членов НАТО, включая Соединенные Штаты, которые сформируют боевую группу на территории Словакии, поскольку альянс укрепляет оборону на своем восточном фланге после вторжения России в Украину.

Надь сказал, что сначала ПВО Patriot будут дислоцированы на базе вооруженных сил в г. Слиач в центральной Словакии, а затем будут размещены в различных местах для защиты как можно большей словацкой территории.

Он поблагодарил Германию и Нидерланды за их "ответственное решение" существенно усилить обороноспособность Словакии.

В то же время, сказал Надь, Patriot не заменят российские системы ПВО С-300, на которые опиралась его страна, назвав их развертывание "еще одним компонентом для защиты воздушного пространства Словакии".

Надь ранее заявлял, что его страна будет готова предоставить Украине свой зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-300 при условии, что у него будет надлежащая замена.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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