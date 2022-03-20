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США обсуждают с Турцией отправку Украине С-400 в обмен на снятие санкций

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Вашингтон, Воскресенье 20 марта 2022 18:39
США обсуждают с Турцией отправку Украине С-400 в обмен на снятие санкций Фото: США обсуждают с Турцией отправку Украине С-400 в обмен на снятие санкций (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Официальный представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией об отправке Украине зенитных ракетных систем С-400. Передача вооружения возможна в обмен на возвращение Турции в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие с Анкары санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

"Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций", - заявил представитель Пентагона.

Отметим, что Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 25-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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