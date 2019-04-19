США и ЕС заявили о поддержке Украины после выборов

США и Европейский союз продолжат поддержку Украины независимо от того, кто победит на президентских выборах 2019, второй тур которых запланирован на 21 апреля. Такое заявление во вторник сделали посол США в Украине Мари Йованович и глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, пишет "Радио Свобода".

Мингарелли отметил, что ЕС продолжит поддерживать украинский народ, кто бы не выиграл выборы, для содействия демократизации, модернизации страны и движения в направлении Европейского союза.

"Правительство США будет продолжать сотрудничать с любым кандидатом, которого выберут украинцы. Мы будем продолжать работать над теми вещами, которые важны и для украинского народа, и для США, а именно: успешное решение конфликта на востоке, процветающая экономика и уважение правительством всех граждан в соответствии с законом", – добавила Йованович.

Напомним, 21 апреля в Украине состоится второй тур президентских выборов. Во второй тур прошли два кандидата - Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Ранее директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью РБК-Украина заявил, что во втором туре выборов явка избирателей может быть ниже от явки в первом туре.

РБК-Украина писало, что дебаты между кандидатами в президенты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" модеруватимуть председатель правления "Общественного радио", ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк.