США и ЕС выступили за усиление НАТО

Германия, Франция, Великобритания и США считают необходимым усиление Североатлантического альянса. Это следует из совместного заявления министров иностранных дел.
Документ опубликован на сайте МИД Германии.
Министры согласились с важностью дальнейшего усиления НАТО и обеспечения того, чтобы альянс был в состоянии справиться со стратегическими реалиями сегодняшнего дня, указано в заявлении.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен стать площадкой для политического диалога всех западных и сочувствующих им стран, чтобы противостоять России и Китаю.
Напомним, недавно генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина становится ближе к членству в НАТО. Однако точной даты вступления Украины в НАТО еще нет.
Как писало РБК-Украина, в Министерстве обороны ожидают, что Украина получит План действий по членству в НАТО во время саммита Альянса в 2021 году.