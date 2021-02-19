RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США і ЄС виступили за посилення НАТО

Автор: Артур Родивилов

Німеччина, Франція, Великобританія і США вважають за необхідне посилення Північноатлантичного альянсу. Це випливає зі спільної заяви міністрів закордонних справ.

Документ опубліковано на сайті МЗС Німеччини.

Міністри погодилися з важливістю подальшого посилення НАТО і забезпечення того, щоб альянс був в змозі впоратися зі стратегічними реаліями сьогодення, зазначено в заяві.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс має стати майданчиком для політичного діалогу всіх західних і співчуваючих їм країн, щоб протистояти Росії та Китаю.

Нагадаємо, нещодавно генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна стає ближчою до членства в НАТО. Однак точної дати вступу України в НАТО ще немає.

Як повідомляло РБК-Україна, в Міністерстві оборони очікують, що Україна отримає План дій щодо членства в НАТО під час саміту Альянсу у 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАТОЄнс Столтенберг
Читайте також
США назвали умову для просування інтеграції України в НАТО
НАТО у вісім разів збільшить військову присутність в Іраку
Прогноз погоди