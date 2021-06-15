США и ЕС на саммите договорились ускорить в мире вакцинацию от коронавируса

По ее словам, на саммите США - ЕС обсуждалось, как положить конец пандемии COVID-19. "Это общий приоритет и общая ответственность", - сказала она по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом США Джо Байденом.

"Для этого мы решили создать целевую группу по вакцинам и усилить сотрудничество, чтобы быстрее вакцинировать всех людей в мире", - добавила председатель Еврокомиссии.

Она также отметила, что по итогам саммита принято решение о создании Совета по торговле и технологиям. Его цель - расширение торговли и инвестиций, включая цифровые технологи.

"Он (совет - ред.) будет иметь целью расширение торговли и инвестиций, предотвращение сложностей в торговле, сотрудничество на благо экономик наших стран, особенно в сфере цифровых технологий", - подчеркнула фон дер Ляйен.