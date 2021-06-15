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США та ЄС на саміті домовилися прискорити у світі вакцинацію від коронавірусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

США і ЄС за підсумками саміту домовилися створити робочу групу з вакцин від коронавірусу, а також прискорити у світі прищепну кампанію. Крім того, Вашингтон і Брюссель прийняли рішення сформувати раду з торгівлі і технологій.

Про це в ході підсумкової прес-конференції повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

За її словами, на саміті США - ЄС обговорювалося, як покласти край пандемії COVID-19. "Це загальний пріоритет і спільна відповідальність", - сказала вона за підсумками зустрічі з главою Євроради Шарлем Мішелем і президентом США Джо Байденом.

"Для цього ми вирішили створити цільову групу з вакцин і посилити співпрацю, щоб швидше вакцинувати всіх людей у світі", - додала голова Єврокомісії.

Вона також зазначила, що за підсумками саміту прийнято рішення про створення Ради з торгівлі і технологій. Його мета - розширення торгівлі та інвестицій, включаючи цифрові технологи.

"Він (Рада - Ред.) матиме на меті розширення торгівлі та інвестицій, запобігання складнощів у торгівлі, співпрацю на благо економік наших країн, особливо у сфері цифрових технологій", - підкреслила фон дер Ляйен.

Нагадаємо, станом на 15 червня в країнах Європейського Союзу проти коронавірусу прищепили понад 300 млн осіб. В ЄС заявили про намір отримати достатню кількість доз, щоб вакцинувати в липні 70% дорослого населення.

Відзначити, Європейське агентство з лікарських засобів затвердило новий виробничий майданчик у Франції для випуску вакцини проти COVID-19 компанії Moderna. Там будуть виробляти готові до використання препарати.

Також РБК-Україна писало, що в ЄС закликали країни вводити національні сертифікати вакцинації, не чекаючи затвердження загальноєвропейського документа.

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