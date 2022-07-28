В США и Евросоюзе отреагировали на назначение нового главы САП

В Вашингтоне приветствовали назначение Александра Клименко на должность руководителя САП. Ведь Специализированная антикоррупционная прокуратура является ключевым элементом защиты от влияния России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла США в Украине Бриджет Бринк.
"США приветствуют назначение Александра Клименко на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его офис играет решающую роль в антикоррупционной инфраструктуре Украины и является ключевым элементом защиты Украины от влияния и агрессии России", - отметила дипломат.
Бринк также указала, что с нетерпением ждет сотрудничества с новым генеральным прокурором Андреем Костиным и САП в поддержании верховенства права, которое является чрезвычайно важным для независимого и процветающего будущего Украины.
Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас на своей странице в Twitter подчеркнул, что, назначив Клименко, Украина выполнила одну из рекомендаций, которые сопровождали получение статуса кандидата в ЕС.
"Долгий процесс отбора завершился. Желаю господину Клименко силы и мужества", - добавил он.
Напомним, 21 декабря 2021 года комиссия по избранию руководства САП по результату конкурса объявила, что победу одержал Клименко, набрав 246 баллов.
Офис генпрокурора 27 июля пришел к выводу, что Клименко соответствует требованиям законов "Об очищении власти" и "О предотвращении коррупции", а также доступа к государственной тайне.
На следующий день, 28 июля, новый генеральный прокурор Андрей Костин назначил Клименко главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры.