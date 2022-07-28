В США и Евросоюзе отреагировали на назначение нового главы САП

"США приветствуют назначение Александра Клименко на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его офис играет решающую роль в антикоррупционной инфраструктуре Украины и является ключевым элементом защиты Украины от влияния и агрессии России", - отметила дипломат.

Бринк также указала, что с нетерпением ждет сотрудничества с новым генеральным прокурором Андреем Костиным и САП в поддержании верховенства права, которое является чрезвычайно важным для независимого и процветающего будущего Украины.

Реакция ЕС

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас на своей странице в Twitter подчеркнул, что, назначив Клименко, Украина выполнила одну из рекомендаций, которые сопровождали получение статуса кандидата в ЕС.

"Долгий процесс отбора завершился. Желаю господину Клименко силы и мужества", - добавил он.