США и ЕС отказываются от отключения РФ от SWIFT, но готовят новые санкции, - Handelsblatt

США и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от межбанковской системы передачи информации SWIFT. Вместо этого обсуждаются целевые экономические санкции против российских банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Handelsblatt .

Как отметили правительственные источники издания, обсуждение отказа отключения России от SWIFT идет уже несколько недель. По их словам, исключение Москвы из межбанковской системы может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе. Кроме того, этот шаг будет способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры.

На данный момент США и ЕС ведут переговоры о формировании пакета экономических санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать России поставки газа и нефти.