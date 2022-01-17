США і ЄС відмовляються від відключення РФ від SWIFT, але готують нові санкції, - Handelsblatt

США і Євросоюз більше не розглядають можливість відключення Росії від міжбанківської системи передачі інформації SWIFT. Замість цього обговорюються цільові економічні санкції проти російських банків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Handelsblatt.
Як зазначили урядові джерела видання, обговорення відмови відключення Росії від SWIFT йде вже кілька тижнів. За їх словами, виключення Москви з міжбанківської системи може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі. Крім того, цей крок сприятиме створенню альтернативної платіжної інфраструктури.
На цей момент США і ЄС ведуть переговори про формування пакету економічних санкцій проти великих російських банків. При цьому Німеччина наполягає на винятках, щоби можна було оплачувати Росії постачання газу та нафти.
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що відключення Росії від платіжної системи SWIFT в рамках потенційних санкцій у разі вторгнення Москви в Україну стане вкрай проблематичними.
Зазначимо, 14 Січня у Сенат США внесли ще один законопроєкт про введення санкцій проти Росії і, зокрема, президента РФ Володимира Путіна. Обмеження можуть бути введені в разі вторгнення російських військ в Україну.