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США и ЕС обнародовали соглашение о поставках в Европу большего объема сжиженного газа

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Брюссель, Пятница 25 марта 2022 11:06
США и ЕС обнародовали соглашение о поставках в Европу большего объема сжиженного газа Фото: поставки сжиженного газа в Европу из США резко вырастут (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз и Соединенные обнародовали соглашение о поставках в Европу большего количества сжиженного природного газа (СПГ) из США. Уже в этом году будет дополнительно поставлено 15 млрд кубометров, что сократить зависимость от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пакт, о котором было объявлено во время визита президента США Джо Байдена в Брюссель, следует за днем трех саммитов в столице ЕС, на которых лидеры осудили вторжение России в Украину и предложили новую поддержку Киеву.

"Соединенные Штаты будут работать с международными партнерами и стремиться обеспечить дополнительные объемы СПГ для рынка ЕС в размере не менее 15 млрд кубометров в 2022 году с ожидаемым увеличением в будущем", - говорится в информационном бюллетене Белого дома.

В бюллетене говорится, что долгосрочная цель будет заключаться в том, чтобы обеспечить, по крайней мере, до 2030 года около 50 млрд кубометров в год дополнительного СПГ из США.

Лидеры ЕС обсудят в пятницу, что еще они могут сделать, чтобы снизить высокие счета за электроэнергию. Испания, Греция и другие страны будут выступать за ограничение цен на электроэнергию и вмешательство в рынок, в то время как группа, в которую входят Германия и Нидерланды, будет сопротивляться и стремиться отсрочить такие шаги.

Спорный вопрос о том, следует ли вводить эмбарго на поставки российских энергоресурсов, вдобавок к целому ряду санкций, уже направленных против Москвы, также возникнет, но решения не ожидается.

Россия обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе и более четверти импорта нефти. Те, кто больше всего зависит от этих поставок, в частности Германия, не хотят предпринимать шаги, которые могли бы иметь серьезные экономические последствия.

27 лидеров также обязуются начать совместные закупки газа и заполнение хранилищ до следующей зимы, чтобы создать буфер на случай дальнейших проблем с поставками.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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