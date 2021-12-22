ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США і ЄС назвали умову для переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки"

Новость на русском →
Брюссель, Середа 22 грудня 2021 23:28
США і ЄС назвали умову для переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки" Фото: США і ЄС висунули умову Росії для переговорів про "гарантії безпеки" (twitter.com.eu/eeas)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель і держсекретар США Ентоні Блінкен заявили, що переговори з Росією про "гарантії безпеки" будуть проходити тільки за участю Євросоюзу. Дипломати також підкреслили важливість використання в цьому питанні таких форумів, як ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз дипломатичної служби ЄС.

Відзначається, що Боррель і Блінкен взяли до відома представлені минулого тижня погляди Росії на можливі заходи про "гарантії безпеки". Дипломати підкреслили міцне партнерство США і ЄС і загальну прихильність трансатлантичної безпеки, а також і протидії загальним викликам.

"Вони домовилися, що будь - яке обговорення європейської безпеки буде відбуватися в координації та за участю Євросоюзу", - вказується в релізі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Москви і Вашингтона про "гарантії безпеки" очікуються на початку 2022 року.

Детальніше про вимоги Росії читайте в матеріалі РБК-Україна "Гарантії безпеки". Чого хоче Путін від США і НАТО".

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
DAILY
Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі