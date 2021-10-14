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США и ЕС начнут консультации по координации политики в отношении России и Китая, - Госдеп

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Вашингтон, Четверг 14 октября 2021 22:36
США и ЕС начнут консультации по координации политики в отношении России и Китая, - Госдеп Фото: спикер Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США и ЕС проведут двусторонние консультации на высоком уровне для координации политики в отношении России и Китая. Встреча запланирована на конец текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдепартамента США Неда Прайса.

"Госсекретарь (Энтони Блинкен - ред.) и верховный представитель (ЕС по иностранным делам Жозеп - ред.) Боррель обсудили события, касающиеся Афганистана, и с нетерпением ожидают начала диалога США - ЕС на высоком уровне по России", - говорится в письменном заявлении Прайса по итогам переговоров Блинкена и Борреля.

Отмечается, что аналогичные переговоры США и ЕС запланированы по Китаю. Они состоятся позднее в этом году.

Кроме того, Блинкен и Боррель договорились начать консультации на высоком уровне по Индо-Тихоокеанскому региону. Они запланированы на конец 2021 года.

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