США і ЄС почнуть консультації з координації політики щодо Росії і Китаю, - Держдеп

США та ЄС проведуть двосторонні консультації на високому рівні для координації політики щодо Росії та Китаю. Зустріч запланована на кінець поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Держдепартаменту США Неда Прайса .

"Держсекретар (Ентоні Блінкен - ред.) і верховний представник (ЄС із закордонних справ Жозеп - ред.) Боррель обговорили події, що стосуються Афганістану, і з нетерпінням очікують початку діалогу США - ЄС на високому рівні щодо Росії", - йдеться в письмовій заяві Прайса за підсумками переговорів Блінкена і Борреля.

Відзначається, що аналогічні переговори США і ЄС заплановані по Китаю. Вони відбудуться пізніше цього року.

Крім того, Блінкен і Боррель домовилися почати консультації на високому рівні по Індо-Тихоокеанському регіону. Вони заплановані на кінець 2021 року.