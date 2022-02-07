США и ЕС готовы рассмотреть новые маршруты поставок газа Украине

США и Евросоюз готовы рассмотреть новые маршруты поставок газа Украине.Также изучается возможность увеличения их объемов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговое заявление заседания энергетического Совета США-ЕС.
"Совет подтвердил, что Украина продолжает оставаться ключевым партнером как ЕС, так и США, и выразил твердую поддержку сильной и устойчивой Украине", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Украина является стратегической страной транзита газа для Европу. Евросоюз должен продолжать способствовать ее интеграции в европейский энергетический рынок для повышения энергетической безопасности страны, ускорения ее декарбонизации и перехода к чистой энергии.
"Совет выразил постоянную поддержку изучению новых маршрутов транзита газа и пропускной способности (поставок - ред.) из ЕС на Украину", - отмечается в документе.
Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала российский "Газпром" за отказ наращивать поставки газа в Европу на фоне увеличенного спроса и высоких цен.
Отметим, "Газпром" сократил транзит газа в Европу по территории Украины более чем на 50%.