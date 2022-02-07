США и ЕС готовы рассмотреть новые маршруты поставок газа Украине

США и Евросоюз готовы рассмотреть новые маршруты поставок газа Украине.Также изучается возможность увеличения их объемов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговое заявление заседания энергетического Совета США-ЕС .

"Совет подтвердил, что Украина продолжает оставаться ключевым партнером как ЕС, так и США, и выразил твердую поддержку сильной и устойчивой Украине", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Украина является стратегической страной транзита газа для Европу. Евросоюз должен продолжать способствовать ее интеграции в европейский энергетический рынок для повышения энергетической безопасности страны, ускорения ее декарбонизации и перехода к чистой энергии.

"Совет выразил постоянную поддержку изучению новых маршрутов транзита газа и пропускной способности (поставок - ред.) из ЕС на Украину", - отмечается в документе.