Франція та Німеччина у Радбезі ООН виступили проти "виборів" на окупованому Донбасі

Фотог: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Франція та Німеччина виступають за досягнення результатів по Донбасу у Нормандському форматі

Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою на відкритому засіданні Ради безпеки ООН, засудивши підготовку бойовиками так званих виборів на окупованій території Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Країни висловили солідарність з заявою восьми країн ЄС щодо засудження планів бойовиків провести так звані "вибори" в ОРДЛО.

"Німеччина та Франція рішуче підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Ми ще раз закликаємо сепаратистів та Росію припинити підготовку до так званих "виборів". Єдині вибори, які мають відбутись - передбачені мінськими домовленостями", - відзначив представник Франції в ООН Франсуа Делаттр.

Зокрема, представники країн підкреслили свою особливу роль у вирішенні кризи в Україні у якості країн-посередників Нормандського формату.

"Франція та Німеччина виступають посередниками в Нормандському форматі. І мають особливу роль та відповідальність стосовно кризи в Україні", - наголосив Деллатр.

"Німеччина та Франція продовжуватимуть вести процес Нормандської четвірки, щоб досягти результатів на місці", - додав представник Німеччини в ООН Кристоф Гойсґен.

Нагадаємо, постійний представник США при ООН, посол Джонатан Коен заявив на Радбезі, що так звані вибори в "ЛДНР" є незаконними і суперечать Мінським домовленостям.

Зазначимо, також члени Ради безпеки ООН відхилили пропозицію Російської Федерації запросити для участі в засіданні СБ по Україні представників "ДНР" і "ЛНР".