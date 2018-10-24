Європарламент пропонує призначити спецпредставника ЄС по Криму і Донбасу

Ілюстративне фото (flickr.com european_parliament)

Європарламент закликає високого представника ЄС ретельно відстежувати розвиток ситуації з безпекою в Азовському морі

Європарламент пропонує призначити спеціального представника ЄС з питань Криму і Донбасу. Про це йдеться в проекті резолюції щодо ситуації в Азовському морі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Європарламентарії також закликали верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могеріні виступити з пропозицією про розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на спостереження за ситуацією в Азовському морі.

"Європарламент закликає високого представника ЄС - віце-президента Єврокомісії ретельно відстежувати розвиток ситуації з безпекою в Азовському морі, враховуючи можливості зростання потенційного конфлікту в Європі, що буде мати великі наслідки для безпеки, які безпосередньо торкнуться ЄС і країн-членів. У зв'язку з цим ЄП вважає, що найбільш ефективним буде призначення спеціального посланця ЄС щодо Криму і регіону Донбасу, який також буде відповідальним за Азовське море", - йдеться в проекті документа.

Зазначимо, Європарламент завтра, 25 жовтня 2018 року, прийме резолюцію щодо посилення санкцій проти Російської Федерації в разі ескалації конфлікту в Азовському морі.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час конференції аналітичного центру Atlantic Council заявил, що Сполучені Штати будуть вводити нові санкції проти Росії "раз в місяць-два".