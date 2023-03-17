ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США думають над доцільністю подальшого використання дронів над Чорним морем, - CNN

Новость на русском →
П'ятниця 17 березня 2023 07:05
США думають над доцільністю подальшого використання дронів над Чорним морем, - CNN Фото: США розглядає доцільність продовження розвідки у Чорному морі дронами (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сполучені Штати Америки розглядають доцільність продовження розвідувальних операцій з застосуванням безпілотників над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання зазначає, що після збиття MQ-9 Reaper Росією Америка не припинила польоти над Чорним морем, однак зараз військові "уважно вивчають" маршрути дронів і як краще знизити ризик ескалації з РФ.

Наразі Пентагон порівнює плюси і мінуси виконання місій за допомогою безпілотників. Крім цього, зазначається, що у США є і альтернативні методи збору розвідданих: наприклад, супутники-шпигуни.

Нагадаємо, російський літак Су-27 збив американський безпілотник MQ-9 Reaper, який вів розвідку в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Росія ж заявила, що не причетна до падіння безпілотника.

Детальніше про інцидент з дроном MQ-9 Reaper - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони
NEWS
Контрнаступ ЗСУ. Що думають експерти про передумови та терміни
Контрнаступ ЗСУ. Що думають експерти про передумови та терміни
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України