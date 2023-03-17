США думают над целесообразностью дальнейшего использования дронов над Черным морем, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание отмечает, что после сбития MQ-9 Reaper Россией Америка не прекратила полеты над Черным морем, однако сейчас военные "внимательно изучают" маршруты дронов и как лучше снизить риск эскалации из РФ.

Пентагон сравнивает плюсы и минусы выполнения миссий с помощью беспилотников. Кроме того, отмечается, что в США есть и альтернативные методы сбора разведданных: например, спутники-шпионы.