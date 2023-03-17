США думают над целесообразностью дальнейшего использования дронов над Черным морем, - CNN
Соединенные Штаты Америки рассматривают целесообразность продолжения разведывательных операций с использованием беспилотников над Черным морем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
Издание отмечает, что после сбития MQ-9 Reaper Россией Америка не прекратила полеты над Черным морем, однако сейчас военные "внимательно изучают" маршруты дронов и как лучше снизить риск эскалации из РФ.
Пентагон сравнивает плюсы и минусы выполнения миссий с помощью беспилотников. Кроме того, отмечается, что в США есть и альтернативные методы сбора разведданных: например, спутники-шпионы.
Напомним, российский самолет Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper , ведущий разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Россия же заявила, что не имеет отношения к падению беспилотника.
Подробнее об инциденте с дроном MQ-9 Reaper – в материале РБК-Украина.
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