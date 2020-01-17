США думали о превентивном ударе по объектам в Иране, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

США думали об атаке в свете ракетных атак со стороны Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в американской администрации задумывались о возможности нанесения превентивного удара по ядерным объектам Ирана. Об этом он сказал во время эфира Hugh Hewitt Radio Show, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Помпео, в США размышляли нужны ли такие превентивные удары по ядерным объектам Ирана в свете ракетных атак со стороны исламской республики по территории других стран.

"Это важный вопрос, над которым мы долго думали", - ответил Помпео.

Напомним, в результате ракетного удара Ирана по военной базе с американцами в Ираке пострадали 11 американцев. У части пострадавших были признаки контузии после взрыва, а потому им пришлось оказывать помощь.

Как сообщало РБК-Украина, в воскресенье, 12 января, в Ираке обстреляли ракетами из установки "Катюша" военную авиабазу, где размещаются американские военные. Тогда военнослужащие США заявили, что знали о предстоящей атаке на американскую авиабазу Аль-Асад в Ираке.

Ранее сообщалось, что 7 января Иран провел ракетный обстрел авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы неподалеку Багдада. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом на убийство главного командира Ирана Касема Сулеймани, которое было совершено по приказу американского президента Дональда Трампа.