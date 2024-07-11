США не дозволяли Україні бити по території Росії ракетами ATACMS, - Білий дім

Сполучені Штати Америки не змінювали своєї позиції щодо ударів по території Росії ракетами ATACMS. Заборона для України продовжує діяти.
Про це заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Bloomberg Дженніфер Якобс у Twitter.
За словами Саллівана, США все ще не дозволяли Україні використовувати ATACMS для глибоких ударів по Росії.
"Наша політика не змінилася", - додав він.
Нагадаємо, США вже дозволили Україні використовувати свою зброю для ударів по російській території, але тільки в рамках прикордоння.
Кілька днів тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська делегація у Вашингтоні проситиме у США дозвіл на удари по російських аеродромах.
При цьому президент України Володимир Зеленський у ході поточного візиту до Вашингтона закликав США скасувати обмеження на удари України по російській авіації.
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