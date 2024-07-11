США не разрешали Украине бить по территории России ракетами ATACMS, - Белый дом

Удары по России американским оружием

Напомним, США уже разрешили Украине использовать свое оружие для ударов по российской территории, но только в рамках пограничья.

Несколько дней назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская делегация в Вашингтоне будет просить у США разрешения на удары по российским аэродромам.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе текущего визита в Вашингтон призывал США отменить ограничения на удары Украины по российской авиации.

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