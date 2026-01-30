США дозволили своїм компаніям видобувати та експортувати венесуельську нафту

Адміністрація США ухвалила рішення про пом’якшення санкцій проти венесуельської нафтової промисловості, що дозволяє американським компаніям працювати з державною PDVSA та урядом Венесуели на умовах широкої ліцензії. Це полегшить вихід на венесуельський ринок після політичних змін у країні.

Нові правила дозволяють операції, пов’язані з видобутком, експортом, переробкою, зберіганням і транспортуванням венесуельської нафти. Водночас забороняється розрахунок золотом або криптовалютою, угоди з російськими, іранськими, кубинськими та північнокорейськими компаніями, а також операції з суднами та фірмами, що контролюються цими державами.

Великі нафтокомпанії, серед яких Chevron, Repsol, ENI та Reliance Industries, вже зверталися за дозволами для розширення видобутку і експорту. Американські компанії з надання нафтових послуг також отримають більшу свободу для роботи на венесуельському ринку.

Венесуельські законодавці зі свого боку ухвалили реформу основного нафтового закону, що дозволяє більшої автономії приватним виробникам у спільних підприємствах і за новими контрактами.

Очікується, що ці кроки стимулюють притік інвестицій у венесуельську нафтову галузь і збільшать експорт сировини, включно з поставками для американських нафтопереробних заводів.