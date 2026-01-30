США дозволили своїм компаніям видобувати та експортувати венесуельську нафту

Адміністрація США надала широкі дозволи на операції з нафтою Венесуели, відкриваючи шлях для інвестицій та зростання видобутку після усунення диктатора Ніколаса Мадуро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Адміністрація США ухвалила рішення про пом’якшення санкцій проти венесуельської нафтової промисловості, що дозволяє американським компаніям працювати з державною PDVSA та урядом Венесуели на умовах широкої ліцензії. Це полегшить вихід на венесуельський ринок після політичних змін у країні.
Нові правила дозволяють операції, пов’язані з видобутком, експортом, переробкою, зберіганням і транспортуванням венесуельської нафти. Водночас забороняється розрахунок золотом або криптовалютою, угоди з російськими, іранськими, кубинськими та північнокорейськими компаніями, а також операції з суднами та фірмами, що контролюються цими державами.
Великі нафтокомпанії, серед яких Chevron, Repsol, ENI та Reliance Industries, вже зверталися за дозволами для розширення видобутку і експорту. Американські компанії з надання нафтових послуг також отримають більшу свободу для роботи на венесуельському ринку.
Венесуельські законодавці зі свого боку ухвалили реформу основного нафтового закону, що дозволяє більшої автономії приватним виробникам у спільних підприємствах і за новими контрактами.
Очікується, що ці кроки стимулюють притік інвестицій у венесуельську нафтову галузь і збільшать експорт сировини, включно з поставками для американських нафтопереробних заводів.
Зазначимо, що нафта була однією з головних причин, чому глава Білого дому Дональд Трамп усунув Мадуро. Президент США ще на початку тиску на Венесуелу вимагав від диктатора повернути "вкрадені американські активи".
Мова йде, зокрема, про родовища нафти у Венесуелі, де американські компанії видобували нафту, однак за попередника Мадуро, Уго Чавеса, цей бізнес націоналізували.
Як ми писали, деякі американські нафтові компанії подали останніми тижнями заявки на отримання індивідуальних ліцензій для збільшення видобутку або експорту з Венесуели.