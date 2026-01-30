США разрешили своим компаниям добывать и экспортировать венесуэльскую нефть

Администрация США приняла решение о смягчении санкций против венесуэльской нефтяной промышленности, что позволяет американским компаниям работать с государственной PDVSA и правительством Венесуэлы на условиях широкой лицензии. Это облегчит выход на венесуэльский рынок после политических изменений в стране.

Новые правила разрешают операции, связанные с добычей, экспортом, переработкой, хранением и транспортировкой венесуэльской нефти. В то же время запрещается расчет золотом или криптовалютой, сделки с российскими, иранскими, кубинскими и северокорейскими компаниями, а также операции с судами и фирмами, контролируемыми этими государствами.

Крупные нефтекомпании, среди которых Chevron, Repsol, ENI и Reliance Industries, уже обращались за разрешениями для расширения добычи и экспорта. Американские компании по предоставлению нефтяных услуг также получат большую свободу для работы на венесуэльском рынке.

Венесуэльские законодатели со своей стороны приняли реформу основного нефтяного закона, позволяющую большей автономии частным производителям в совместных предприятиях и по новым контрактам.

Ожидается, что эти шаги стимулируют приток инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль и увеличат экспорт сырья, включая поставки для американских нефтеперерабатывающих заводов.