США дозволили Польщі купувати американські РСЗВ HIMARS

Сьогодні, 7 лютого, США схвалили можливий продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенство зі співпраці в сфері безпеки Пентагону.
Держдепартамент США схвалив можливий продаж Польщі РСЗВ HIMARS та інших озброєнь на 10 мільярдів доларів
Нещодавно Польща подала до США запит на придбання:
"Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки члена НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - заявили в агенстві.
Крім того, р
Нагадаємо, раніше NBC повідомляло, що Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи.
За даними журналістів, американський лідер відвідає Польщу наприкінці лютого.
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