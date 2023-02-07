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США дозволили Польщі купувати американські РСЗВ HIMARS

Фото: США дозволили Польщі купувати американські РСЗВ HIMARS (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 лютого, США схвалили можливий продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенство зі співпраці в сфері безпеки Пентагону.

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Польщі РСЗВ HIMARS та інших озброєнь на 10 мільярдів доларів

Нещодавно Польща подала до США запит на придбання:

  • та інше військове обладнання.

"Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки члена НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - заявили в агенстві.

Крім того, р

Нагадаємо, раніше NBC повідомляло, що Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи.

За даними журналістів, американський лідер відвідає Польщу наприкінці лютого.

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