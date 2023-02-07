США разрешили Польше покупать американские РСЗО HIMARS

Сегодня, 7 февраля, США одобрили возможную продажу Польши американских РСЗО HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона.
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польши РСЗО HIMARS и других вооружений на 10 миллиардов долларов
Недавно Польша подала в США запрос на покупку:
"Эта предложенная продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности члена НАТО, являющегося силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - заявили в агентстве.
Кроме того,
Напомним, ранее NBC сообщало, что Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу.
По данным журналистов, американский лидер посетит Польшу в конце февраля.
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