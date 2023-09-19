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США не довіряють словам КНДР та РФ про відсутність договору про поставки зброї, - Білий дім

Вівторок 19 вересня 2023 07:50
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США не довіряють словам КНДР та РФ про відсутність договору про поставки зброї, - Білий дім Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати ставляться з недовірою до висловлювань РФ та Північної Кореї про відсутність угод щодо постачання зброї між країнами.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Ми бачили коментарі після зустрічі Кім Чен Ына, коментарі Кремля про те, що угода не була оголошена. Ми сприйматимемо це з недовірою і спостерігатимемо", - заявив Кірбі.

За його словами, будь-яка подібна угода буде порушенням резолюцій РБ ООН. Він також запевнив, що США, безумовно, продовжать говорити з країнами-партнерами в ООН про те, як спільними зусиллями притягнути Москву та Пхеньян до відповідальності, якщо вони будуть просуватися у напрямку продажу озброєння.

Співпраця між Росією та Північною Кореєю

Нагадаємо, що 13 вересня відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії – Кім Чен Ыном та Володимиром Путіним. Вони відвідали космодром "Східний", найсучасніший космодром Росії в Амурській області.

Також північнокорейський диктатор зустрівся із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 17 вересня. Вони говорили про посилення воєнного співробітництва між країнами. Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів.

Раніше в Південній Кореї заявили, що Сеулу давно відомо про те, що Росія використовувала у війні проти України зброю, надану Північною Кореєю.

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