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США не доверяют словам КНДР и РФ об отсутствии договора о поставках оружия, - Белый дом

Вторник 19 сентября 2023 07:50
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США не доверяют словам КНДР и РФ об отсутствии договора о поставках оружия, - Белый дом Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты относятся с недоверием к высказываниям РФ и Северной Кореи об отсутствии соглашений по поставкам оружия между странами.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Мы видели комментарии после встречи Ким Чен Ына, комментарии Кремля о том, что соглашение не было объявлено. Мы будем воспринимать это с недоверием и наблюдать", - заявил Кирби.

По его словам, любое подобное соглашение будет нарушением резолюций СБ ООН. Он также заверил, что США, безусловно, продолжат говорить со странами-партнерами в ООН, о том, как совместными усилиями привлечь Москву и Пхеньян к ответственности, если они будут продвигаться направлении продажи вооружения.

Сотрудничество между Россией и Северной Кореей

Напомним, что 13 сентября состоялась встреча между диктаторами КНДР и России – Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным. Они посетили космодром "Восточный", самый современный космодром России в Амурской области.

Также северокорейский диктатор встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 17 сентября. Они говорили об усилении военного сотрудничества между странами. Западные СМИ не раз сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов.

Ранее в Южной Корее заявили, что Сеулу давно известно о том, что Россия использовала в войне против Украины оружие, предоставленное Северной Кореей.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки КНДР Кирби
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