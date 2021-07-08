США достигли целей в Афганистане и выводят войска в интересах нацбезопасности, - Псаки

США достигли целей в Афганистане, которые ставились при вводе войск 20 лет назад. Теперь в интересах национальной безопасности нужно, чтобы афганские власти самостоятельно контролировали ситуацию в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Мы сделали то, что хотели. У нас не праздник. Мы чувствуем, что в интересах нашей национальной безопасности вернуть наших военных домой, и чтобы силы Афганистана были ответственны за ситуацию в стране", - сказала она в ходе брифинга.
Псаки добавила, что вводя 20 лет назад воинский контингент США в Афганистан, пред ними ставились задачи по уничтожению террористов, атаковавших Нью-Йорк 11 сентября 2001 года. Кроме того, была цель привлечь к ответственности лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена и ограничить возможности террористической организации угрожать США.
При этом она отметила, что после вывода американских военных США продолжат помогать властям Афганистана.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что американские войска будут выведены из Афганистана к 11 сентября.