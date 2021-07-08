США досягли цілей в Афганістані і виводять війська в інтересах нацбезпеки, - Псакі

США досягли цілей в Афганістані , які ставилися при введенні військ 20 років тому. Тепер в інтересах національної безпеки потрібно, щоб афганська влада самостійно контролювала ситуацію в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Джен Псакі .

"Ми зробили те, що хотіли. У нас не свято. Ми відчуваємо, що в інтересах нашої національної безпеки повернути наших військових додому, і щоб сили Афганістану були відповідальні за ситуацію в країні", - сказала вона в ході брифінгу.

Псакі додала, що вводячи 20 років тому військовий контингент США в Афганістан, перед ними ставилися завдання зі знищення терористів, які атакували Нью-Йорк 11 вересня 2001 року. Крім того, була мета притягнути до відповідальності лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена і обмежити можливості терористичної організації погрожувати США.

При цьому вона зазначила, що після виведення американських військових США продовжать допомагати владі Афганістану.