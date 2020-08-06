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США досягли прогресу в переговорах з РФ щодо ядерної угоді

Вашингтон, Четвер 06 серпня 2020 09:56
США досягли прогресу в переговорах з РФ щодо ядерної угоді
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Найближчим часом має відбутися ще одна зустріч

Сполучені Штати досягли прогресу в переговорах з Росією щодо контролю над озброєннями. У Вашингтоні сподіваються, що Китай також приєднається до операції.

Про це повідомляє Reuters.

За словами держсекретаря США Майка Помпео, США сподівається провести ще одну зустріч з Росією найближчим часом.

"Останні кілька місяців ми старанно працювали над тим, щоб три країни, які володіють найбільшим ядерним потенціалом - США, Росія та Китай, які провели стратегічний діалог про те, як ми рухаємося разом, щоб знизити ризик у світі. Ми домоглися прогресу з росіянами. У нас було дві гарні зустрічі", - сказав Помпео.

Нагадаємо, зараз США вирішують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією. Договір СНО-3 був підписаний Росією і США в 2010 році. Згідно з документом, кожна зі сторін скорочує свої стратегічне наступальне озброєння таким чином, щоб через сім років після його вступу у силу і надалі їх сумарні кількості не перевищували 700 одиниць.

Днями РБК-Україна писало, що США сподівається укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм.

Також повідомлялося, що США наполягають на притягнення Китаю до переговорів про контроль над ядерними озброєннями, проте Пекін поки відкидає таку можливість.

Зазначимо, наприкінці липня США і Росія почали триденні переговори по угоді про контроль СНО.

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