США доставят своих астронавтов на Луну в ближайшие пять лет, - Пенс

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США через пять лет отправят на Луну американский экипаж. Об этом сообщает NYT.

Кроме того, Пенс во время выступления в Хантсвилле заявил, что в составе будущей миссии впервые на поверхность Луны ступит женщина-астронавт.

"США были первой страной, достигшей Луны в XX веке, и мы будем первой страной, отправившей астронавтов на Луну в XXI веке… Я здесь нахожусь по поручению президента США и хочу заявить сотрудникам Центра космических полетов имени Маршалла и всем американцам о том, что политикой нынешней администрации является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что космические войска, создание которых было анонсировано в августе 2018 администрацией Трампа, будут сформированы не позднее чем в 2020 году.

Пенс, который возглавляет Национальный космический совет, рассказал, что президент США Дональд Трамп в скором времени будет просить Конгресс объеденить в одну структуру военных и гражданских экспертов, которые отвечают за безопасность в космосе.