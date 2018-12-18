Трамп намерен создать единое Космическое командование

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Майк Пенс сделает официальное объявление в космическом центре Кеннеди

Президент США Дональд Трамп хочет подписать до конца года распоряжение о создании Космического командования США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как отмечается, официально огласит данную информацию вице-президент Майк Пенс, и сделает это во вторник в космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал.

Сообщается, что данный шаг создаст Космическое командование США, которое существовало в 1985-2002 годах. В результате терактов 11 сентября его расформировали, чтобы можно было создать Северное командование США с ориентацией на защите родины.

Так, несмотря на то, что Космическое командование ликвидировали, его функции продолжало выполнять Стратегическое командование США, а ВВС сохранили свою ведущую роль в космосе через Космическое командование ВВС.

Напомним, ранее сообщалось, что космические войска, создание которых было анонсировано в августе 2018 администрацией Трампа, будут сформированы не позднее чем в 2020 году.

Как писало РБК-Украина, Президент США пообещал вернуть Соединенные Штаты на Месяц и достичь Марса.