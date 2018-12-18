ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Трамп намерен создать единое Космическое командование

Новости » Политика    18.12.2018 - 07:21
Трамп намерен создать единое Космическое командование
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Майк Пенс сделает официальное объявление в космическом центре Кеннеди

Президент США Дональд Трамп хочет подписать до конца года распоряжение о создании Космического командования США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как отмечается, официально огласит данную информацию вице-президент Майк Пенс, и сделает это во вторник в космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал.

Сообщается, что данный шаг создаст Космическое командование США, которое существовало в 1985-2002 годах. В результате терактов 11 сентября его расформировали, чтобы можно было создать Северное командование США с ориентацией на защите родины.

Так, несмотря на то, что Космическое командование ликвидировали, его функции продолжало выполнять Стратегическое командование США, а ВВС сохранили свою ведущую роль в космосе через Космическое командование ВВС.

Напомним, ранее сообщалось, что космические войска, создание которых было анонсировано в августе 2018 администрацией Трампа, будут сформированы не позднее чем в 2020 году.

Как писало РБК-Украина, Президент США пообещал вернуть Соединенные Штаты на Месяц и достичь Марса.

Белый дом начал подготовку к остановке работы правительства, - Washington Post Экс-адвоката Трампа могут вызвать в Конгресс для дачи показаний
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампкосмический центр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь